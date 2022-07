Nederlands kampioen tijdrijden Bauke Mollema naar Gouden Pijl

WIELRENNEN - De organisatie van de Gouden Pijl heeft Bauke Mollema gestrikt. Daarmee keert de Nederlands kampioen tijdrijden zondag terug naar Emmen, waar hij een dikke maand eerder zijn eerste nationale proftitel in het tijdrijden veroverde.

Mollema is een vaste waarde in de Gouden Pijl. De Groninger heeft dit seizoen al de Giro d'Italia en de Tour de France in de benen.