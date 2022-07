Maike van der Duin vijfde in vijfde etappe Tour de France Femmes

WIELRENNEN - Maike van der Duin uit Assen is vijfde geworden in de vijfde etappe van de Tour de France Femmes, de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. De Assense eindigde in de tweede etappe ook al eens als vijfde.

De overwinning ging vandaag naar Lorena Wiebes. De Nederlandse wielrenster was opnieuw de snelste in een massasprint, net als in de openingsetappe in Parijs. Wiebes, uitkomend voor Team DSM, klopte de Italiaanse wereldkampioene Elisa Balsamo. Marianne Vos (Jumbo-Visma) eindigde in de gele leiderstrui als derde en behield de eerste plaats in het algemeen klassement.