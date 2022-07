Hurry-Up haalt geduchte vervanger van Vrgoc uit Spanje

HANDBAL - Met de komst van de 24-jarige Valter Soares uit Portugal is de selectie van Hurry-Up uit Zwartemeer rond. De lijnspeler is als vervanger van de naar Luxemburg verkaste publiekslieveling Dragan Vrgoc aangetrokken.

De cirkelloper komt over van de Spaanse eerste divisionist CB Puerto Sagunto. Soares, die bij Hurry-Up landgenoten Tiago Azenha en doelman David Fereirra tegenkomt, is een beweeglijke optie op de lijn en staat net als voorganger Vrgoc ook verdedigend zijn mannetje.

In 2018 was Soares al eens in Emmen. In de EHF European Cup wist zijn toenmalige werkgever Madeira Andebol SAD uit Portugal Hurry-Up met 21-37 te verslaan. Voor 800 toeschouwers uit Drenthe prikte de nieuweling van Hurry-Up één keer raak.