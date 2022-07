Oud-bondscoach Weerman helpt E&O: ‘De ambitie en drive moet terug’

HANDBAL - Na veel telefoontjes en evenveel afzeggingen heeft bestuurslid van E&O Harwin de Jonge dan toch beet. Hij heeft in clubman Harrie Weerman (75) een nieuwe hoofdtrainer voor de herenploeg uitkomend in de eredivisie gevonden.

In de lente schoof E&O de Deen Henrik Bergholt door naar het damesteam van de club uit Emmen. Na meerdere afzeggingen van geschikte kandidaten met de juiste papieren raakte De Jonge in paniek: "Dan denk je op een gegeven moment: op 8 augustus tijdens de start van de voorbereiding heb ik een groep jongens in de hal staan."

Weerman lost het probleem van de eredivisieclub uit Emmen op. 75 jaar is de oud-bondscoach. Tussen 1981 en 2015 coachte hij meermaals zowel de dames als heren van E&O. Fit en fris noemt hij zichzelf nog altijd.

Nog veel contact met de HandbalAcademie

"Ik ben helemaal bij", aldus Weerman die de afgelopen jaren de Carmel Handbalschool leidde en onderdeel was van de staf van de nationale damesploeg die in 2019 goud op het WK in Japan haalde. "Heb ook heel veel contact met Papendal, de HandbalAcademie. Ik voel me eigenlijk jonger dan ik echt ben."

De Jonge wil eerlijk zijn en geeft toe dat de aanstelling van Weerman uit nood geboren is. Tien dagen voor de start van het nieuwe eredivisiejaar ziet hij het na goede gesprekken en doorpakken zitten. "Als iemand als Harrie Weerman - een clubman pur sang - aangeeft ons te willen helpen, moeten we daar dankbaar voor zijn", vertelt De Jonge. "Hier staat echt iemand die fit is en er gewoon heel veel zin in heeft. Daar zijn wij heel blij mee."

Marek Skwarczynski

Een vijftal is gestopt bij de hoofdmacht van E&O waaronder doelmannen Wouter Sijpkes en Tom Grouwe. Weerman over de jonge groep waarmee hij werken gaat: "Daar zit een aantal heel grote talenten bij. Mijn taak is om ervoor te zorgen dat we die talenten weer laten doorstromen naar de nationale jeugdselecties."

De 16-jarige rechteropbouwer Marek Skwarczynski is de grootste. Ondanks interesse van Volendam blijft de handige linkspoot bij E&O. Door de nieuwe samenwerking tussen de club uit Emmen en BENE-Leagueploeg Hurry-Up hoopt Weerman ook te werken met de grootste talenten van de buur uit Zwartemeer. "Die kunnen bij ons in de eredivisie rijpen. Maar we staan ook open voor andere spelers uit de regio die bij ons veel trainingsuren op hoog niveau kunnen maken, want ik wil mijn selectie het liefst nog ietsje groter hebben."

Terug naar de top