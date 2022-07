Tennisser Max Houkes in Kottingbrunn naar halve finale

Vorige week drong de 22-jarige Houkes in Innsbruck uiteindelijk zelfs door tot de finale. De hoofdprijs pakte hij niet, de Oostenrijker Sandro Klopp was in drie sets te sterk.

In Kottingbrunn speelt Houkes, de nummer vijf van de plaatsingslijst, in de halve finale tegen Giovanni Oradini. De Italiaan is in Oostenrijk als tweede geplaatst.