El Azzouzi tekent bij Union: Drie seizoenen, plus een optie voor een vierde jaar

Het leek gisteravond al eerder een kwestie van uren in plaats van dagen en kort voor middernacht kwam de bevestiging uit België: Oussama El Azzouzi verruilt FC Emmen voor Union Sint-Gillis, de club die afgelopen seizoen tweede werd in de Jupiler Pro League en op dit moment na twee duels aan de leiding gaat in de hoogste competitie bij de zuiderburen.

De 21-jarige middenvelder, die een jaar geleden de overstap maakte van FC Groningen naar FC Emmen, tekent voor drie seizoenen met een optie op nog een jaar.

El Azzouzi speelde het afgelopen seizoen 34 competitieduels in de Keuken Kampioen Divisie, waarin hij vier assists gaf en één keer scoorde. In Drenthe heeft hij nog een doorlopend contract, tot de zomer van 2023. Emmen was tot voor kort ook nog in gesprek met de oud-jeugdspeler van Vitesse en FC Groningen om het contract open te breken en met meerdere seizoenen te verlengen.