Slechte eerste helft doet FC Emmen de das om in generale repetitie

VOETBAL - FC Emmen heeft de oefencampagne afgesloten met een nederlaag. In Rotterdam was Sparta met 3-1 te sterk. FC Emmen liet het met name in de eerste helft afweten.

Trainer Dick Lukkien begon met de nieuwe aanwinst Richairo Zivkovic in de basis, net als de teruggekeerde Miguel Araujo. Verder stonden Eric Oelschlägel, Keziah Veendorp, Jeroen Veldmate, Teun Bijleveld, Maikel Kieftenbeld, Rui Mendes, Jasin-Amin Assehnoun, Jari Vlak en Ole Romeny aan de aftrap.

Slecht begin

FC Emmen begon slecht aan de wedstrijd. Oelschlägel moest in de eerste tien minuten al een paar keer in actie komen, maar was na zestien minuten kansloos op een kopbal van Vito van Crooij. Uit een corner kopte de aanvaller diagonaal binnen. Bijleveld probeerde springend de bal nog weg te koppen, maar de gelegenheidslinksback was te klein en kon de bal niet uit de bovenhoek koppen (1-0).

Wie dacht dat FC Emmen wakker was kwam bedrogen uit, want amper drie minuten later stond de 2-0 op het scorebord. En weer was het Van Crooij die matig opbouwen van Emmen afstrafte. Balverlies op het middenveld leidde de 2-0 in. Vanaf de rand van de zestien meter liet de Sparta-aanvaller de Emmer keeper opnieuw kansloos.

Na de 2-0 nam Sparta iets gas terug en kwam FC Emmen wat beter in de wedstrijd, maar kansen leverde dit niet op. Voor rust viel alleen een schotje van Assehnoun te noteren, die simpel werd gekeerd door Sparta doelman Olij. Een tegenvaller was het geblesseerd uitvallen van Bijleveld. Ruim voor rust was Jeff Hardeveld zijn vervanger.

De eerste van Zivkovic

Na rust was de eerste echte kans van FC Emmen direct raak. Mendes werd eindelijk met een diepe bal gevonden. De Portugees legde de bal goed breed, waarna Zivkovic zijn eerste treffer in het vernieuwde uitshirt voor FC Emmen kon maken (2-1). Even later zou Zivkovic vervangen worden door Lorenzo Ebecilio en ook Araujo maakte plaats. Michaël Heylen mocht nog een half uur meedoen tegen zijn oude club.

Een beter FC Emmen had in de tweede helft een veldoverwicht, zonder dat het veel kansen wist te creëren. Een kwartier voor tijd viel de 3-1 uit de lucht. Heylen schatte een dieptepass verkeerd in, waarna invaller Mario Engels de 3-1 kon binnen schieten.

In de slotfase werd er nog wel veel gewisseld, Ben Scholte en Julius Dirksen kwamen nog in de ploeg, maar niet meer gescoord, zodat de laatste generale voor het begin van het seizoen op een nederlaag uitliep.

