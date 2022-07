Dick Lukkien: 'De voorbereiding was eigenlijk best oké'

Een jaar geleden was de Drentse club ongenaakbaar in de voorbereiding en werden alle oefenduels gewonnen. De competitiestart viel vervolgens flink tegen met slechts vier punten uit de eerste vijf wedstrijden. "Nu zal dat hosanna-gevoel er minder zijn na de oefenwedstrijden, maar de uitslagen zeggen me niet zoveel. Ik vond onze voorbereiding best oké. Er zit groei in, bijvoorbeeld in de uitvoering van de afspraken. Het is nog wel te wisselvallig. Dat zie je ook vandaag terug, want als je over negentig minuten gelijkwaardig bent dan moet je minstens gelijkspelen. We verliezen nu, maar de kansenverhouding was in ons voordeel", aldus de oefenmeester die volgende week begint aan zijn zevende seizoen als hoofdtrainer van FC Emmen.