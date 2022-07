Ben Smit uit Smilde pakt bronzen medaille tijdens WK Pencak Silat

Smit maakte zijn debuut op het WK en had niet durven dromen zo ver in het toernooi te komen. In aanloop naar het WK kreeg hij nog een tegenslag te verwerken door een breuk in zijn hand. Uiteindelijk was hij net op tijd hersteld. Smit is de enige Europeaan die tijdens het WK in de prijzen viel, de sport wordt grotendeels gedomineerd door Aziatische landen.