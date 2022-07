Richairo Zivkovic: 'Een wedstrijd van FC Emmen was nooit saai om naar te kijken'

In de eerste 45 minuten voelde de nieuwe nummer 9 van FC Emmen zich vaak als een roepende in de woestijn. De Drentse club bakte er weinig van en kwam eigenlijk niet tot één fatsoenlijke aanval. "De eerste helft was niets. Na rust was het beter. Daar zullen we van moeten leren."

Over het komende seizoen is Zivkovic positief. "Ik heb er een goed gevoel over. We gaan gewoon in de eredivisie blijven en ik hoop Emmen daarmee te helpen. Ondanks dat ik pas 25 ben, neem ik toch wel de nodige ervaring mee. In welke rol dat zal zijn? Als centrumspits is prima, maar ik kan ook vanaf de linkerkant spelen. Het is maar net wat de trainer wil. Of ik puur een speler ben die vanuit de omschakeling kan renderen? Nee, dat is zeker de laatste seizoenen wel gebleken. Met name in China speelden we vaak op de helft van de tegenstander en werd er iets anders van me verwacht en dat ging prima."