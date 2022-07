Tennisser Houkes verliezend finalist bij ITF-toernooi Kottingbrunn

TENNIS - Het is tennisser Max Houkes uit Sleen opnieuw niet gelukt zijn eerste proffinale te winnen. Vorige week was hij nog verliezend finalist tijdens het ITF-toernooi in Innsbruck. Vandaag was hij dat opnieuw tijdens het ITF-toernooi in het Oostenrijkse Kottingbrunn.

Houkes was als vijfde geplaatst in het toernooi. In de finale stond hij tegenover de Fransman Valentin Vacherot die als eerste was geplaatst.