Maike van der Duin eindigt Tour de France Femmes als 84ste

Maike van der Duin uit Assen is de eerste editie van de Tour de France Femmes 84ste geworden in het algemeen klassement. Ze heeft er een uur en zestien minuten langer over gedaan dan eindwinnaar Annemiek van Vleuten.

Het is voor het eerst dat de Tour de France Femmes wordt verreden. De Tour begon in Parijs, van de Eiffeltoren naar de Champs-Élysées, en eindigde vandaag, acht dagen later, op La Super Planche des Belles Filles.

Van der Duin, die rijdt het voor het Britse team Le Col - Wahoo, komt als 97ste boven op deze slotbeklimming van de Tour. Deze berg is 7 kilometer lang met een gemiddelde stijgingspercentage van 8,6 procent. De laatste kilometer daarvan is ook nog eens onverhard. De etappewinst is voor Annemiek van Vleuten. Van der Duin komt op bijna 23 minuten achterstand over de finish.

Witte trui

De 20-jarige Van der Duin reed twee dagen in de witte trui, die staat voor de leider van het jongerenklassement (onder de 26 jaar). In de tweede etappe werd ze verkozen als meest strijdlustigste renner vanwege haar aanvalspoging in het einde van de etappe. Ze werd toen echter gegrepen door het peloton, nadat er waaiers ontstonden. Ze eindigde die etappe als vijfde - haar beste prestatie. Ook in de vijfde etappe eindigde ze als vijfde in de sprint. Op de Champs-Élysées, de eerste etappe, werd ze zesde in de sprint.

Annemiek van Vleuten

De eindzege in de eerste editie van de Tour de France voor vrouwen is voor Annemiek van Vleuten. Gisteren pakte ze in de eerste bergrit van de Tour de gele leiderstrui na een solo van ruim 40 kilometer.