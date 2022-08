FC Emmen Podcast #1: Terug op het hoogste niveau

In de vertrouwde opstelling keert het RTV Drenthe Podcast-team terug op het hoogste podium: de eredivisie. Al had dat overigens weinig gescheeld. Met name aan Theo ten Caat werd de afgelopen weken hard getrokken, maar de oud-speler van onder andere Aberdeen, FC Groningen, FC Twente en bijna van Ajax ziet (in ieder geval voorlopig) af van een terugkeer als hoofdtrainer in het amateurvoetbal.

In de eerste podcast wordt uiteraard de huidige selectie onder de loep genomen. Wie wordt linksback, de man op nummer 10 en welke keuzes heeft Dick Lukkien op de linkerspits-positie?

'Pacheco wordt de grootste verrassing'

Wie wordt de verrassing van het seizoen? Heuvelman en Dijkhuizen zetten in op Pacheco. "Die kennen we niet, dus die verrast sowieso." Ten Caat en Posthuma zetten hun geld op een andere aanvaller.

De eerste wedstrijd speelt FC Emmen zaterdagavond tegen PSV, de winnaar van de eerste prijs van dit seizoen (de Johan Cruijff-schaal). Een loodzware opgave dus, al zit het duel tegen de Eindhovenaren exact tussen de twee krachtmetingen met Monaco (in de derde voorronde van de Champions League) in. Zit er een stuntje in of niet?