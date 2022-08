Maike van der Duin: 'Voor mij was de Tour al geslaagd na de eerste twee dagen'

Maike van der Duin kijkt zeer tevreden terug op haar Tour de France Femmes. "Voor mij was de Tour al helemaal geslaagd na de eerste twee dagen", zegt de 20-jarige Assense.

In de eerste twee etappes behaalt ze al twee top 10-noteringen. In de openingsrit op de Champs-Élysées sprint ze naar de zesde plaats. Daarmee is ze ook meteen de beste jongere (onder de 26 jaar) in het klassement. En dat betekent dat ze in de tweede etappe de witte trui mag dragen.

In die tweede etappe laat ze die witte trui vol aan de buitenwereld zien. Ze kiest de aanval. Het lukt haar niet om vooruit te blijven. Wel sprint ze er naar een vijfde plaats, behoudt ze de leiding in het jongerenklassement én wordt ze uitgeroepen tot meest strijdlustigste renner van de etappe. Dus houdt ze behalve als witte trui ook nog eens een rood rugnummer over als souvenir. Degene die het meest strijdlustig is in de etappe, rijdt de dag erop met rode rugnummers. En je wordt op het podium gehuldigd.

Heuvels en gravel

Daarna komen er voor Van der Duin, rijdend voor het Britse team Le Col - Wahoo, moeilijkere etappes aan. Meer heuvels, een Parijs-Roubaix-achtige etappe én een pittig slotweekend met meerdere bergen. "Toen had ik zoiets: als ik de Tour kan uitrijden zou geweldig zijn. Ik wist dat de laatste twee dagen wel heel zwaar voor mij zouden worden in de bergen. Maar ik ben ze goed doorgekomen. Ik ben superblij en tevreden hoe het is gegaan."

In een heuvelachtige derde etappe verliest ze de leiding in het jongerenklassement. Maar in de vijfde etappe zit ze weer van voren. In de massasprint komt ze opnieuw als vijfde over de finish. Dan is het nog drie dagen overleven voor de Assense, die begon met wielrennen bij de wielerclub Meteoor Assen-Roden - "waar ik nog steeds lid van ben."

Ze finisht de Tour de France Femmes - acht etappes lang - als 84ste in het klassement, op een uur en zestien minuten achterstand op eindwinnaar Annemiek van Vleuten. "Ik heb dit gevoel nog niet zo snel gehad in mijn benen", reageert Van der Duin. "Ik heb aardig wat wedstrijden gedaan. Alleen acht dagen lang achter elkaar en eindigen met twee hele lastige bergetappes is wel wat anders."

Nieuwe Tour

Het was de eerste editie van de Tour de France Femmes. "Het heeft mij niet zo heel erg aangetrokken voor deze week", erkent ze. "Voordat ik ernaartoe ging had iedereen er al grote verhalen over. En er werd al heel veel van verwacht. Maar uiteindelijk is het wel de eerste Tour voor vrouwen. Er is dus geen referentiekader wat het is, en hoe anders het is dan andere wedstrijden. Maar het is echt een hele toffe ervaring geweest. Ik hoop zeker dat ik hier nog een keer kan terugkeren."