TT-legende Giacomo Agostini naar Assen voor deelname aan Classic Grand Prix

AUTO-/MOTORSPORT - De Italiaanse oud-motorcoureur en Dutch TT-legende Giacomo Agostini maakt volgende maand zijn opwachting tijdens de Classic Grand Prix op het TT Circuit in Assen. Hij gaat daar rijden op zijn MV Agusta, waar hij veel successen mee boekte.

Onder meer tijdens de Dutch TT in eind jaren 60 of begin jaren 70 stond er geen maat op Agostini. Hij boekte 14 overwinningen in Assen. De Italiaan domineerde vanaf 1966 de 350cc en de 500cc. Tussen 1966 en 1975 pakt hij vijftien wereldtitels. Agostini wist als eerste motorcoureur grote sponsorcontracten te sluiten; niet alleen vanwege zijn prestaties, maar ook vanwege zijn uitstraling.