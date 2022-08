Elmar Reinders geselecteerd voor EK-wegrit in München

WIELRENNEN - Elmar Reinders uit Assen is geselecteerd voor de wegwedstrijd van het Europees Kampioenschap in München. Bondscoach Koos Moerenhout heeft de renner opgenomen in de 8-koppige selectie.

De renner van het Deense Riwal Cycling Team boekte dit jaar meerdere successen, bijvoorbeeld in Circuit des Ardennes, de Arno Wallaard Memorial en de Tour de Bretagne. Daarmee reed hij zich in de kijker van Bike-Exchange-Jayco, de ploeg die uitkomt op het allerhoogste niveau wielerniveau.

Stap hogerop

Onder meer Dylan Groenewegen en Michael Matthews - meervoudig etappewinnaars in de Tour de France - rijden voor dit team. Naar alle waarschijnlijkheid stapt Reinders over naar de Australische ploeg, zo werd in juni duidelijk.

De wegrit van de mannen vindt plaats op 14 augustus. Het parcours lijkt op maat van de sprinters. Nederland maakt met Fabio Jakobsen een goede kans, onderkent bondscoach Moerenhout.

"De eerste helft van het parcours is uitdagend maar het tweede deel is vlak. Er zal sowieso met hoge snelheid worden gereden. Met deze sterke ploeg kunnen we Fabio goed ondersteunen en willen we hem op de best mogelijke plek afzetten voor een massasprint."