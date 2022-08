Elmar Reinders: 'Ik wil Fabio Jakobsen wel aan EK-zege helpen'

WIELRENNEN - Elmar Reinders (30) uit Assen staat over minder dan twee weken aan de start van zijn tweede Europese Kampioenschap op de weg. Ook in 2019 in Alkmaar was hij er al bij.

"In het oranje rijden is altijd mooi", zegt Reinders. "Ik weet het al een paar weken. Ik spreek bondscoach Koos Moerenhout nog wel eens. Hij is natuurlijk de manager van het Hagens Berman Axeon Cycling Team. Die ploeg heeft dezelfde status als onze ploeg (Riwal Cycling Team) en dus rijden we vaak dezelfde koersen. Moerenhout polste me weken geleden al of ik zin had in het EK."

Heel verrast was Reinders dus niet toen hij hoorde dat hij geselecteerd was. "Ik doe niet persé onder voor de andere mannen die geselecteerd zijn. Daarnaast moet het ook maar net in het programma passen bij profrenners. Dat is niet altijd het geval."

'EK voor sprinters'

Naast Reinders zijn ook Jos van Emden, Danny van Poppel, Daan Hoole, Nils Eekhoff, regerend Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn, Jan Maas en topsprinter Fabio Jakobsen geselecteerd voor het EK in München.

"Het wordt echt een EK voor sprinters. Alle landen sturen hun snelste mannen. En ik wil best helpen om Fabio Jakobsen aan een zege te helpen", beschouwt Reinders zijn rol in de ploeg voor.

"De eerste anderhalf tot twee uur gaan op en af. Maar de laatste honderdvijftig kilometer zijn vlak. Ik denk dat het een hele snelle koers gaat worden. Ik heb officieel nog geen koersplan gehoord. Maar de ploeg is opgebouwd rondom Jakobsen, dus dan wil je uiteindelijk gaan sprinten. Ik kan me voorstellen dat Danny van Poppel de laatste man in de lead-out wordt en dat we allemaal ons steentje bijdragen om Jakobsen zo goed mogelijk af te leveren."

EK-debuut in Alkmaar

Voor de 30-jarige Drent wordt het overigens niet zijn EK-debuut. Ook voor het EK in Alkmaar in 2019 werd hij al geselecteerd. Toen was Dylan Groenewegen de aangewezen kopman. Hij speelde uiteindelijk geen rol van betekenis en dat gold ook voor Reinders. "Dat was niet mijn beste dag. Ik had materiaalpech", herinnert hij zich.

Steenwijk en Denemarken