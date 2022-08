Vier atleten uit Assen geselecteerd voor EK in München

ATLETIEK - Vier Drentse atleten gaan naar het EK atletiek in München, dat over twaalf dagen begint. Nick Smidt (400 meter horden), Jorinde van Klinken (kogelstoten), Tom Hendrikse (marathon) en Britt Weerman (hoogspringen) zijn door de Nederlandse atletiekbond geselecteerd. Zij komen allemaal uit Assen.

In totaal reizen 61 atleten af naar Duitsland. TeamNL bestaat uit 34 vrouwen en 27 mannen. Het EK wordt gehouden in het Olympiapark in München, waar vijftig jaar geleden de Olympische Spelen waren.