Oud-trainers FC Emmen blikken vooruit: 'Handhaving is te doen'

Araujo en Oelschlägel

Griever sluit zich daar bij aan, en verwacht ook dat Rui Mendes en Miguel Araujo weer belangrijke steunpilaren worden. Dat gevoel heeft ook Jan de Jonge: "Ik moet wel bekennen dat ik de afgelopen acht maanden niet in Nederland ben geweest (hij was assistent-trainer van het Turkse Samsunspor, red.), maar ik weet dat Araujo een stabiele factor is."

Een sterke laatste linie is volgens De Jonge cruciaal. "Je moet het achterin goed voor elkaar hebben. In de eerste divisie kom je er misschien nog wel mee weg als dat niet het geval is, maar in de eredivisie wordt dat afgestraft."

Over de nieuwe keeper Eric Oelschlägel bestaan bij Gall en Griever nog twijfels. "De concurrentie van andere clubs om een goede keeper te halen, is moordend. Daarnaast is het niveau van de keepers vandaag de dag ook gedaald. Je hebt het dus niet voor het uitkiezen", aldus Gall.