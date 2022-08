Britt Weerman start vannacht als medaille-kandidaat op WK U20

ATLETIEK - Hoogspringster Britt Weerman uit Assen is komende nacht één van de medaillekandidaten op het wereldkampioenschap atletiek voor junioren in de Colombiaanse stad Cali. De 19-jarige atlete is sinds vorige maand met 1 meter en 95 centimeter Nederlands recordhoudster bij de senioren. Ook is ze de regerend Europees kampioene onder 20 jaar.