Nieuw televisieprogramma over FC Emmen begint vanavond: Rood Wit

VOETBAL - Analyses, vooruitblikken, reportages, KoffieDick kijken en de Kwis van Karel. Alle ins en outs over FC Emmen krijg je dit seizoen in een nieuw programma op TV Drenthe: Rood Wit.

Vanavond trapt presentator René Posthuma de eerste aflevering van Rood Wit af, samen met FC Emmen-watcher en verslaggever Niels Dijkhuizen. "NaEmmeren en Rood Wit TV zijn nu samengevoegd", vertelt Posthuma. "We kunnen nu wat dieper op de zaken ingaan, omdat we nu 24 minuten hebben."

Iedere uitzending krijgen Niels en René in de studio afwisselend gezelschap van sidekicks Theo ten Caat en Ernst Söllner. "De oude vertrouwde onderdelen, zoals de Kwis van Karel, blijven gewoon. En we zijn live, dus het laatste nieuws kunnen we meenemen, dat is mooi!"