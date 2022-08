Dick Lukkien start bescheiden en nuchter aan zevende seizoen: 'Voor plek 15 moet alles wijken'

Over de kracht van zijn elftal en die van de concurrenten valt op dit moment, volgens Lukkien, nog weinig te zeggen. "Ik weet te weinig van andere clubs en ik weet dat we zelf nog niet helemaal klaar zijn en bovendien dat nog niet iedereen optimaal in training is. Wat we nog zoeken? Een scorende 9 of 10 én een doelman. Op dit moment is er nog niets concreet. We weten wat we willen en gaan voor niets minder dan kwaliteit en ja, hoe vervelend ook, dat vergt in dit geval geduld."