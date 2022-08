Weerman plaatst zich zonder problemen voor finale WK junioren

Een plek in de top twaalf bij de kwalificatie was voldoende om door te gaan. Al bij 1 meter 80 waren er van de negentien deelneemsters nog maar twaalf over.

De Drentse atlete is de regerend Europees kampioene bij de junioren en heeft sinds vorige maand met 1 meter en 95 centimeter het Nederlands record bij de senioren in handen. Het WK in Cali is voor atleten tot 20 jaar.