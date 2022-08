Nina Pothof debuteert met compleet vrouwenteam in 24 uur van Zolder

AUTOSPORT - De pas 18-jarige Nina Pothof uit Wijster maakt volgend weekend haar debuut bij de 24 uur van Zolder. In een zware BMW 325 rijdt ze samen met drie Belgische vrouwen en nog een Nederlandse collega in het Belgische Xwift Racing Team. Ook hebben ze een vrouwelijke teammanager en engineer.

"Met een compleet vrouwenteam zijn we wel uniek in Zolder. Er zullen nog wel meer vrouwen rondrijden. Maar een team dat alleen uit vrouwen bestaat zie je niet vaak."

Via verschillende selectieprocedures kwam Pothof in het team terecht. "We moesten karten, sporten en op de simulator rijden en tot slot een interview doen. Van de 45 vrouwen zijn wij overgebleven", verklaart Pothof. "Ik kijk er heel erg naar uit. Want ik weet al sinds maart dat ik dit ga doen."

Rijke carrière

Voor Pothof is racen niet nieuw. Zo reed ze in de PTC-cup en tegenwoordig komt ze uit in de koningsklasse van de kartsport in ons land. Maar nog nooit reed ze een endurance-wedstrijd. En al helemaal niet 24 uur achter elkaar.

"M'n langste wedstrijd ooit heeft denk ik 45 minuten tot een uur geduurd. Maar ik weet dat ik me goed kan focussen. Op track-days rijd ik ook een hele dag door. Dus ik denk dat dat geen probleem is."

BMW 325

Inmiddels heeft ze ook al kennisgemaakt met haar auto waar ze op Zolder in zal rijden. "Dat is een BMW 325. Die weegt 1500 kilo en is dus loodzwaar. Maar hij rijdt wel heel erg fijn. Ik denk dat we een topsnelheid van tegen de 200 kilometer per uur halen."

Als voorbereiding op de race hebben de vrouwen al vier dagen getraind op het Circuit van Zolder. Maar Pothof kende de baan al van een eerdere wedstrijd.

"Het is een mooi rondje met chicanes. Het is de bedoeling dat we in stints van anderhalf uur gaan rijden. Daarna ben je verplicht om binnen te komen voor een pitstop. Dan kunnen we tanken en elkaar afwisselen. Maar soms zullen we ook twee stints achter elkaar rijden."

Slapen?

Van slapen zal het niet echt komen tijdens de 24 uursrace. "Om je focus te houden is het beter om even een hazenslaapje te doen. Als je langer slaapt word je vaak duf wakker en dat is niet handig."

Banden en remschijven sparen

Na anderhalf uur moet er wel getankt worden. Ook moet er zo zuinig mogelijk met de banden worden omgesprongen. Want een bandenwissel kost natuurlijk ook tijd.

"Met een beetje mazzel redden de remschijven het net om 24 uur mee te kunnen. Ook dat is belangrijk, want het wisselen van remschijven kost wel 40 minuten", licht Pothof toe.

Parade

Komende woensdag moet Pothof zich in Zolder melden. Dan begint het evenement met een parade door het stadje. Dat is een traditie die bij een 24 uursrace hoort.