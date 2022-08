'FC Emmen hoopt Diemers te huren van Feyenoord'

FC Emmen ziet in Feyenoorder Mark Diemers een zeer interessante optie om de nummer 10-positie in te gaan vullen komend seizoen. De Drentse club informeerde eerder al bij FC Groningen naar Michael de Leeuw, maar een (gratis) vertrek van de Brabander is vooralsnog onbespreekbaar. Inmiddels lijkt FC Emmen, volgens de website 1908.nl te zijn doorgeschakeld naar Diemers.

Er is wel volop concurrentie voor FC Emmen, want Diemers werd onlangs ook al gelinkt aan Fortuna Sittard en Vitesse. Ook SC Cambuur was deze zomer in de markt. Verder worden clubs Denemarken en Duitsland gekoppeld aan Diemers, die het afgelopen half jaar op huurbasis voor Hannover'96 speelde. De Duitsers besloten de optie tot koop niet te lichten. Zijn contract bij Feyenoord loopt aan het einde van het seizoen af.