Tennisser Max Houkes opnieuw naar halve finale in Kottingbrunn

TENNIS - Max Houkes uit Sleen heeft voor de derde keer op rij de halve finale bereikt van een tennistoernooi in Oostenrijk. Hij sloeg zich in Kottingbrunn naar de laatste vier door de Fransman Thomas Deschamps opzij te schuiven: 6-2, 6-1.

Houkes (22) speelde vorige week al een ander toernooi in Kottingbrunn. Toen drong hij uiteindelijk door tot de finale, die verloren ging tegen de Fransman Valentin Vacherot. In de week daarvoor was de Drent ook al verliezend finalist op het toernooi in Innsbruck.