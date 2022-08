Topschutter FC Emmen: 'Hier heb ik jaren van gedroomd en keihard voor gewerkt'

Na 58 wedstrijden in de Regionalliga West en 36 in de Keuken Kampioen Divisie mag Rui Mendes vanaf morgen zijn kunsten laten zien op het hoogste niveau: de eredivisie. De 22-jarige Portugese aanvaller kan niet wachten om te laten zien wat hij in zijn mars heeft.

"Hier heb ik altijd van gedroomd en jarenlang keihard voor gewerkt", aldus de topschutter van het afgelopen seizoen. "Ik heb het bewezen in de Keuken Kampioen Divisie, nu nog in de eredivisie. Natuurlijk zal het een stuk lastiger worden, tegen betere teams en betere spelers maar ik heb er veel vertrouwen in."

De doelstelling voor komend seizoen is volgens Mendes helder. "We gaan proberen om ons te handhaven. Dat is het het allerbelangrijkste en staat ook boven mijn persoonlijke doelstelling, maar uiteraard hoop ik wel dat ik de volgende stap kan maken."

Mendes kijkt uit naar de samenwerking met Richairo Zivkovic, die vorige week overkwam van Rode Ster Belgrado. In het laatste oefenduel van de voorbereiding tegen Sparta wist Mendes zijn, eveneens razendsnelle, kompaan in de aanval al te vinden. "Ik ben heel benieuwd hoe het dit seizoen gaat verlopen. We zullen niet zoals vorig seizoen tachtig procent de bal hebben, dus toch vaker vanuit de omschakeling dreigend proberen te worden."

