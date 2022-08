F1-coryfee David Coulthard steelt de show bij Jack's Racing Day

Buiten auto's zijn er natuurlijk ook motoren op de Jack's Racing Day. De 31-jarige Zwitser Dominique Aegerter is de regerend wereldkampioen in de Supersport-klasse. Hij rijdt in dienst van Ten Kate Racing uit Nieuwleusen. Ook in het wereldkampioenschap elektrisch racen is hij de leider in de tussenstand van het WK en dus lijkt zijn wheely, tijdens zijn demonstratie, misschien niet zo heel handig. Maar daar denkt de Zwitser anders over.