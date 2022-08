Luister hier live naar PSV - FC Emmen

Drie maanden na de laatste wedstrijd van het zo succesvol verlopen seizoen in de Keuken Kampioen Divisie start FC Emmen vanavond aan haar vierde seizoen op het hoogste niveau: in Eindhoven tegen PSV.

De Eindhovenaren speelden de afgelopen week al twee duels met belangen: eerst tegen Ajax in de strijd om de Johan Cruijff Schaal en afgelopen dinsdag in de Champions League-voorronde tegen AS Monaco. Die Franse club is ook komende dinsdag weer de opponent van de Eindhovenaren, dan in het eigen Philips Stadion.