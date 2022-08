Persoonlijk record voor hordeloper Nick Smidt

De Nederlands kampioen werd met zijn recordtijd zevende in het Slaski-stadion, zijn vorige persoonlijk record was 49.12. In Polen was de Braziliaan Alison dos Santos met 47,80 veruit de snelste.

Voor Smidt is zijn persoonlijk record een opsteker in aanloop naar de EK atletiek volgende week in München. Het Nederlands record is overigens nog ver weg. Op de 400 meter horden staat dat record al decennia op naam van Harry Schulting, hij liep in 1979 in Mexico-Stad een tijd van 48.44.