PSV slacht naïef FC Emmen in seizoensopening

Het begin was nog alleraardigst en zelfs de eerste kans was voor FC Emmen, maar bij rust keek de Drentse club al tegen een kansloze 3-0 achterstand bij PSV. De seizoensopening in Eindhoven eindigde in 4-1.

En zo keerde FC Emmen na exact een jaar afwezigheid misschien wel op de verwachte manier terug op het allerhoogste niveau, al hadden de Drentse club én zeker de Emmen-fans gehoopt op een offday van PSV en een superdag van het keurkorps van Dick Lukkien.

De eerste twintig minuten waren ook hoopgevend. PSV speelde in een te laag tempo en verdedigend gezien bleef Emmen prima op de been. Via Ole Romeny kreeg Emmen zelfs de eerste kans, maar zijn inzet ging voorlangs.

Omschakelingsmomenten

Een corner van Emmen leidde in de 20e minuut de openingstreffer in. Uit het niets scoorde Johan Bakayoko op aangeven van Xavi Simons de 1-0, nadat Lucas Bernadou de afgeslagen hoekschop probeerde aan te nemen maar dit totaal verkeerd deed. In twintig seconden merkte FC Emmen het verschil tussen de Keuken Kampioen Divisie en de eredivisie.

Amper acht minuten later was het weer raak voor de thuisclub. Een vrije bal werd te snel genomen voor Emmen-doelman Eric Oelschlägel, die nog bezig was met het neerzetten van een muur. De voorzet van Gody Gakpo werd in eerste instantie al door Jari Vlak bijna in eigen doel geschoten, maar Maikel Kieftenbeld deed het na de redding van Oelschlägel en de paal een stuk beter. Hij roste de bal met zijn linker- snoeihard tegen zijn rechterbeen aan waarna de bal in het net verdween: 0-2.

FC Emmen was mentaal gebroken en incasseerde, in de 38e minuut, opnieuw uit een omschakelingsmoment de derde PSV-treffer. Gakpo kreeg alle tijd en ruimte en schoot onberispelijk raak in de korte hoek, die overigens wel heel vrij werd gelaten door Oelschlägel.

Weer Gakpo

PSV startte na rust, zonder Joey Veerman en Philip Max (die in de kleedkamer bleven), ijzersterk en scoorde in de 54e minuut de 4-0. Weer was het Gakpo en weer was het in de omschakeling.

Eretreffer

Daarna vond de thuisclub het welletjes en ging de knop bij de Eindhovenaren om naar het belangrijke duel van aanstaande dinsdag in de Champions League-voorronde tegen AS Monaco. Emmen profiteerde daarvan en scoorde vijf minuten na de 4-0, via Romeny, de eretreffer. Diezelfde Romeny had daarna ook nog de 4-2 op zijn schoen, maar zijn inzet werd fraai gepareerd door PSV-doelman Walter Benitez.

Blessure Kieftenbeld