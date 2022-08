Hoogspringster Britt Weerman pakt zilver bij WK junioren

De finale begon op een hoogte van 1 meter 70. Daar bleef onze landgenote Nina Borger op steken. Weerman trapte zonder problemen af op 1 meter 75 en had voor de 1 meter 80 twee beurten nodig. Op die hoogte bleven nog maar zeven van de twaalf finalisten over.

Op 1 meter 85, 1 meter 88 en 1 meter 91 bleef Weerman foutloos waarmee ze zich al van een medaille verzekerde. En als enige van de favorieten kwam ze ook zonder problemen over 1 meter 93. De Servische Angelina Topic en Karmen Bruus uit Estland volgden in hun tweede beurt. Maar Bruus was de enige vrouw die over 1 meter 95 sprong.