Lukkien: 'Blessure van Kieftenbeld grootste domper van de avond'

FC Emmen-trainer Dick Lukkien noemt niet de nederlaag (4-1 op bezoek bij PSV), maar de blessure van Maikel Kieftenbeld de grootste domper van de avond.

In gesprek met RTV Drenthe ging de trainer allereerst in op de situatie rondom Maikel Kieftenbeld. In de laatste minuut kreeg de zomeraanwinst van FC Emmen een schop van PSV-debutant Savio Moreira de Olivieira. "Dat ziet er niet goed uit. Dat is de grootste domper van de avond. Kieft hoorde daar wat kraken. Ook de PSV-arts heeft er nog naar gekeken, maar er bestaat vrees voor de kruisband van Maikel", sprak de trainer.

In het verloren duel met de Brabantse kampioenskandidaat werd volgens Lukkien op een aantal momenten duidelijk wat het verschil tussen de Keuken Kampioen Divisie en de eredivisie is.

'Welkom in de eredivisie'

Met name in de omschakeling fouten werden er volgens de Drentse trainer gemaakt: "Bij meerdere goals maken we persoonlijke fouten. Dat heb ik de betreffende spelers ook gezegd. Dat mag tegen Jong FC Utrecht, maar niet tegen PSV. Welkom in de eredivisie."

Toch heeft de oefenmeester ook lichtpuntjes gezien in de Lichtstad: "We waren twintig minuten lang in staat om PSV achteruit te spelen. Natuurlijk vertroebelt de score en ben ik met 4-1 niet tevreden, maar ik heb ook goede dingen gezien." Onder meer een 'wereldredding' van Benitez: "Dat schot van Ole Romeny had ik al geteld."