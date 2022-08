Romeny: 'Alle foutjes werden snoeihard afgestraft'

Echt blij kon hij uiteraard niet zijn met zijn treffer, maar Ole Romeny gaat wel de boeken in als de maker van de eerste FC Emmen-treffer in het seizoen 2022/2023. De aanvaller van de Drentse club scoorde bij PSV de eretreffer: 4-1.

"Natuurlijk is het fijn om te scoren, maar echt blij na een nederlaag kan ik daar niet mee zijn. Het was wel een goede goal en bijna maakte ik, kort daarna, nog een tweede. Die had ik eigenlijk al geteld, maar Benitez gokte goed denk ik en pakte dat schot geweldig."

Volgens Romeny was het verhaal van de wedstrijd in het Philips Stadion heel duidelijk: "Al onze fouten werden keihard afgestraft. Tegen bepaalde clubs kom je daar misschien mee weg, maar niet tegen een club als PSV." Toch begon Emmen, volgens de Nijmegenaar, nog prima aan de wedstrijd. "De eerste twintig minuten voelden heel goed, we speelden ons af en toe prima onder de druk uit en gaven geen enkele kans weg. Daar kunnen en moeten we verder mee."