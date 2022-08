Veldmate: 'Heb een team gezien dat elkaar bleef steunen, ook na de 4-0'

FC Emmen-captain Jeroen Veldmate beleefde gisteravond, net als zijn ploeggenoten, een keiharde rentree in de eredivisie. PSV strafte in een tijdsbestek van een half uur vier fouten genadeloos af. "Dat mag ons, zelfs hier niet gebeuren", aldus de aanvoerder. "Toch heb ik ook voldoende positieve dingen gezien."

Het belangrijkste vond Veldmate misschien wel de vechtlust in het team en de bereidheid om voor elkaar te knokken. "We bleven elkaar steunen, zelfs na de 4-0. Als ik bijvoorbeeld zie hoe vaak Richairo Zivkovic de verdediging ondersteunde stemt mij dat zeer tevreden."

"Bovendien vond ik dat we in de eerste twintig minuten heel goed stonden. PSV dwong geen enkele kans af via een voetballende actie, maar dat we daarna op een naïeve manier tot vier keer toe een goal weggeven is niet goed te praten", erkende Veldmate.