Britt Weerman na WK-zilver: 'Ben niet zo uitbundig, maar wel superblij'

ATLETIEK - Hoogspringster Britt Weerman (19) uit Assen is net geland. Ze is afgelopen nacht teruggevlogen vanuit Colombia, waar ze twee weken was voor het wereldkampioenschap voor junioren. In de nacht van zaterdag op zondag won Weerman zilver bij het hoogspringen. Als eerste van de favorieten sprong ze over 1 meter en 93 centimeter, terwijl haar directe concurrentes één beurt meer nodig hadden.

"Toen ik in één keer over 1.93 ging was ik superblij. Ik kwam daar met het doel om een medaille te halen. Ik wist toen dat het goed zat", verklaart Weerman.

Toch was er op de livestream weinig vreugde te bespeuren op het gezicht van de atlete uit Assen. "Ik ben niet zo uitbundig. En ik moest eerst nog even afwachten of ik eerste of tweede zou worden."

Wereldtitel naar 17-jarige

Karmen Bruus uit Estland ging er uiteindelijk met de wereldtitel vandoor. Als enige van het veld kwam zij over 1 meter 95. En dat is exact het Nederlands record dat sinds half juli op naam van Weerman staat. "Ja, het is op zich wel jammer dat dat nu niet lukte. Maar de 1 meter 93 is ook een bevestiging dat deze hoogte er echt wel inzit bij mij."

De kersverse wereldkampioene Bruus is pas 17 jaar. En dat geldt ook voor Angelina Topic uit Servië die het brons opeiste. "Op alle onderdelen heb je wel mensen die al heel jong heel goed zijn. Dat is heel goed, maar ik richt me vooral op mezelf."

'Dat heeft me wakker geschud'

Opmerkelijk moment in de finale was haar eerste poging op 1 meter 80 die mislukte. "Dat heeft me toen wel even wakker geschud. Ik dacht er misschien toch te makkelijk over. Een fout op deze hoogte is niet nodig, maar het heeft me uiteindelijk misschien wel verder gebracht."