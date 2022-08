FC Emmen Podcast #2: 'Fledderus heeft helemaal geen sympathie voor FC Emmen'

Hij is speler van FC Groningen, maar Michael de Leeuw is misschien wel de meest genoemde naam als het bij de koffie-automaat over FC Emmen gaat. Keert de voormalige captain terug naar De Oude Meerdijk?

De FC Emmen-fans en ook Dick Lukkien zullen hem met open armen ontvangen. Dat is wel zeker. Maar er zijn meer kapers op de kust. Willem II bijvoorbeeld, die club wil FC Groningen wel een vergoeding betalen voor de man met het neusje voor de goal.

Technisch manager van FC Groningen, Mark-Jan Fledderus, heeft al laten weten dat De Leeuw niet gratis de deur uit mag, ook al zat de publiekslieveling en de nummer 3 op de topscorerslijst aller tijden van de 'Trots van het Noorden' afgelopen weekend op de tribune.

'De Leeuw is toch juist de speler die FC Groningen tegen FC Volendam aan de winnende treffer kan helpen'

De podcastleden van RTV Drenthe zijn helder. "De Leeuw is welkom en ja, misschien zelfs met een kleine vergoeding". Maar de opstelling van Fledderus is volgens de heren wel apart. "Twee jaar geleden vertelde Fledderus dat De Leeuw een contract voor één seizoen, plus een optie voor nog een jaar kreeg. En dat dat contract zou worden verlengd als beide partijen tevreden zouden zijn. En nu is hij niet goed genoeg voor de bank tegen notabene tegen FC Volendam? Dat slaat werkelijk nergens op. De Leeuw is toch juist de speler die je tien minuten voor tijd nog aan de winnende goal kan helpen."

Fledderus liet, in een interview met het Dagblad van het Noorden, weten dat hij een warm gevoel heeft bij FC Emmen. "Maar dat heeft hij helemaal niet. En dat is niet onlogisch hoor. Emmen is sportief, maar ook commercieel gewoon een concurrent."

Hoe vangt FC Emmen het gemist van Maikel Kieftenbeld op?

Maar er is uiteraard veel meer te bespreken. Hoe vangt FC Emmen het gemis van Maikel Kieftenbeld op en hoe kan de Drentse club nu zo geslacht zijn in de omschakeling tegen PSV en is dat - in de toekomst - te voorkomen? Theo ten Caat heeft de oplossingen (wellicht).