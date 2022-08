Willem II-voetballer Thijs Oosting traint weer voorzichtig met een bal op het veld

VOETBAL - Het mag nog geen naam hebben. Maar voetballer Thijs Oosting (22) uit Emmen loopt weer op voetbalschoenen en mag inmiddels wat passen met de bal. Het is vandaag precies vijf maanden geleden dat de middenvelder van Willem II aan de kruisband van z'n rechterknie is geopereerd.

"Mijn knie voelt best stabiel aan. Ik heb na die tijd eigenlijk nooit meer een dikke knie of reactie gehad", reageert Oosting. "Soms denk ik dat ik al heel wat kan maar bij de volgende oefening voel ik ook dat ik nog een lange weg te gaan heb. Zeker nu ik weer vaker en langer mag lopen."

Ongelukkige misstap

Het begon allemaal nog zo mooi voor de 22-jarige Drent. Bij z'n debuut in februari in Tilburg scoorde Oosting meteen twee keer. Uitgerekend tegen RKC, de club waar z'n vader Joseph trainer is. Maar nog geen drie weken later sloeg het noodlot toe.

Op een training maakte hij een ongelukkige misstap en scheurde daarbij de kruisband van z'n rechterknie af. En dat terwijl Oosting, voor die tijd, nooit eerder langdurig geblesseerd was. En hoewel hij zich iedere week bij de fysiotherapeut op de club in Tilburg meldt, revalideert hij sinds die tijd vooral in Amsterdam.

"Ik heb de verkoop van m'n huis in Zaandam uit kunnen stellen in verband met de revalidatie. Maar vrijdag ben ik naar de rand van Tilburg verhuisd. Het is straks de bedoeling dat ik heel rustig ga opbouwen bij de club. Eerst één dag per week en dan heel langzaam steeds iets meer. Maar zover is het nu nog niet", vertelt Oosting. "Ik hoop zelf dat ik er rond de winterstop weer écht sta. Dan zijn we negen maanden verder. Maar ik wil en kan er geen datum op plakken."

Degradatie Willem II

Aan het einde van vorig seizoen kreeg Oosting nog een flinke domper te verwerken. Ondanks dat Willem II in de finale van de competitie een flinke opleving had, degradeerde de club uit Tilburg toch naar de eerste divisie.

"Dat was wel heel zuur. We stonden nota bene met 3-0 voor tegen FC Utrecht in de laatste wedstrijd. Maar omdat de ploegen onder ons ook allemaal hun wedstrijden wonnen, vlogen wij eruit. Het is extra zuur dat je dan langs de kant zit en niks kan doen. Toen ik begon bij Willem II stonden we nog vijf of zes punten boven de play-off-streep."