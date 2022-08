FC Emmen-verdediger Peet Bijen (27) stopt met voetballen

Ook in de voorbereiding op dit seizoen maakte hij minuten in oefenwedstrijden, maar de Twentenaar was nog altijd niet volledig fit. 'Daarom besloot hij individueel verder te trainen met een fysiotherapeut. Hij sloot daarna wederom aan bij onze groep, maar de blessure bleef aanhouden en dus zet hij nu een punt achter een mooie maar helaas te korte spelerscarrière', schrijft FC Emmen op de website

In 2015 maakte Bijen bij FC Twente zijn debuut in de eredivisie. Hij verliet die club in 2020 voor ADO Den Haag. Voor die club speelde hij zeven wedstrijden, totdat hij in oktober 2020 zijn enkelblessure opliep.