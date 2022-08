Marathonloper Tom Hendrikse bereidt zich voor op snikheet EK

ATLETIEK - Bij het Europees kampioenschap marathon in München wordt maandag een temperatuur van 31 graden verwacht. Voor Tom Hendrikse uit Assen wordt het pas zijn tweede marathon in zijn carrière. Maar ondanks de hitte kiest hij er toch bewust voor om te starten.

"Het kan zomaar m'n enige EK in m'n carrière zijn en die kans wil ik niet laten lopen", reageert Hendrikse. "Daarnaast bestaat er geen betere test voor de Spelen van 2024 in Parijs en 2028 in Los Angeles dan dit EK."

"Het is een toernooi met alles erop en eraan. Je hebt te maken met andere kleding, de reis er naartoe, je zit in het atletenhotel, ik moet lopen tegen andere alfamannetjes en ik heb te maken met de hitte", somt Hendrikse op.

Verrassend marathondebuut

Vorig jaar maart maakte hij op zijn 22e zijn marathondebuut. In het Oost-Duitse Dresden verraste hij direct met een tijd van 2 uur, 13 minuten en 3 seconden.

"Ik heb daar gewoon heel positieve herinneringen aan. Ik kan me ook niet meer herinneren hoe zwaar het nou daadwerkelijk was en misschien is dat ook alleen maar goed. Het was gewoon een super ervaring en om dit nog een keer te doen, opnieuw in Duitsland, vind ik onwijs gaaf."

Bovenbeenblessure

Maar zijn geduld werd flink op de proef gesteld. Want het was de bedoeling dat Hendrikse al in april de marathon van Rotterdam zou lopen. Maar na een maandenlange intensieve voorbereiding gooide een bovenbeenblessure op het laatste moment roet in het eten.

"Dat was een heel moeilijke tijd en ik heb daardoor nu wel het idee dat alle wedstrijden en trainingen die ik heb gedaan voor mijn gevoel misschien een beetje te vroeg komen. Ook de marathon voelt nu wel heel erg snel. Maar ik heb er wel goed voor getraind", besluit Hendrikse.

Start vervroegen?