Michael de Leeuw tekent voor twee seizoenen bij Willem II

VOETBAL - Michael de Leeuw tekent een contract voor twee jaar bij eerstedivisionist Willem II. De 35-jarige aanvaller leek bij FC Groningen - met concurrentie van Jörgen Strand Larsen en Romano Postema - geen zicht te hebben op veel speelminuten. In het eerste competitieduel tegen FC Volendam mocht De Leeuw zelfs op de tribune plaatsnemen.

Ook FC Emmen informeerde, net als de Tilburgers, naar hun oud-speler, die twee seizoenen geleden nog dertien eredivisiegoals maakte voor de Drentse club. Een (gratis) vertrek was voor FC Groningen onbespreekbaar, mede omdat De Leeuw nog tot de zomer van 2023 onder contract stond bij De Trots van het Noorden. Hoeveel Willem II neerlegt voor De Leeuw, is niet bekend.

Bij De Tricolores doorliep De Leeuw de jeugdopleiding, maar hij speelde nooit een officieel duel in het eerste elftal van de formatie uit Tilburg. Hij vertrok naar Veendam en voetbalde later ook voor De Graafschap, het Amerikaanse Chicago Fire en uiteraard FC Emmen.

Naar verluidt is FC Emmen bezig om Mark Diemers over te nemen van Feyenoord, nu de komst van De Leeuw niet doorgaat. Ook vanwege het uitvallen van Maikel Kieftenbeld, die zijn voorste kruisband afscheurde in de wedstrijd met PSV, kunnen de Emmenaren versterking op het middenveld gebruiken.