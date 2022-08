Hurry-Up tovert nog een Portugees uit de hoge hoed

HANDBAL - Met de komst van cirkelspeler Valter Soares leek de selectie van Hurry-Up al rond, maar de Zwartemeerders hebben nog een Portugees weten te strikken: de 22-jarige Goncalo Grácio.

De nieuweling komt over van Vitoria FC uit zijn thuisland. Grácio is een linkerhoekspeler en heeft op die positie bij Hurry-Up in René Jaspers een sterke concurrent.

Meerdere jeugdinterlands

"Via oud-speler José Rolo kwamen we Grácio op het spoor", legt manager Manuel Kremer uit. "Hij is een hardwerkende en zeer talentvolle linkerhoek die ondanks zijn jonge leeftijd al veel wedstrijden op topniveau heeft gespeeld. Een prachtige versterking voor het team."

In Portugal droeg Grácio ook het tenue van topclub Sporting Clube de Portugal. Tevens heeft hij meerdere jeugdinterlands achter zijn naam staan. Bij Hurry-Up komt de aanwinst landgenoten Soares, David Ferreira en Tiago Azenha tegen.

Goede naam

Grácio over zijn transfer naar de BENE-Leagueploeg: "De club heeft een heel goede naam in Portugal. De combinatie van werken met handballen op hoog niveau is voor mij erg aantrekkelijk. Ik hoop mijn steentje bij te kunnen dragen aan de toekomstige successen van het team."