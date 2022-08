Elmar Reinders debuteert volgende week in WorldTour voor BikeExchange-Jayco

WIELRENNEN - Het nieuws hing al even in de lucht. Maar Elmar Reinders wordt op z'n dertigste opnieuw prof. Volgende week dinsdag rijdt hij al z'n eerste koers in dienst van het Australische Team BikeExchange-Jayco.

De Assenaar wordt daar ploeggenoot van onder meer topsprinters Dylan Groenewegen en de Australiër Michael Matthews. Beide mannen wonnen afgelopen Tour de France een etappe. Reinders tekent een contract tot en met 2024.

"Ik ben er heel blij mee. Uiteindelijk fiets je toch om prof te worden en mooie koersen te rijden", reageert Reinders.

"Het speelde al een tijdje met een aantal ploegen. Maar uiteindelijk had deze ploeg het meeste vertrouwen in mij en paste deze rol ook het beste bij mij, dus de keuze was makkelijk. Het gaat om een rol in de klassiekers. Maar het allerbelangrijkste is de sprinttrein van Groenewegen. Het gaat vooral om vlakkere koersen. En dan zijn ze vooral mannen nodig die handig zijn in het peloton en er in de finale staan", verklaart de Assenaar.

Volgende week eerste koers

Morgen gaat hij van start in de Ronde van Denemarken. Een 'thuiskoers' voor zijn huidige ploeg Riwal en zijn laatste klusje in Deense dienst. En opmerkelijk genoeg rijdt hij dus volgende week dinsdag al zijn eerste koers voor BikeExchange. Het gaat om de Egmont Cycling Race in België.

"Hoe sneller je kan beginnen, hoe beter het is voor volgend jaar. Want zo raak je zo snel mogelijk aan elkaar gewend", doelt Reinders op de samenwerking met Groenewegen. Beide mannen kennen elkaar al lang, maar spraken elkaar niet vaak. "Ik denk dat het een van de beste sprinters ter wereld is en als je daar wat voor kunt doen dan is dat mooi."

Debuut in WorldTour

De afgelopen drie jaar reed de 30-jarige Drent in dienst van het Deense Riwal Cycling Team. De ploeg had een pro-continentale status, maar vanwege financiële problemen moest het eind 2020 noodgedwongen een stapje terug doen. Maar voor Reinders veranderde er niet veel. Hij leefde al die tijd als prof en dat leverde hem dit seizoen al vijf zeges op. En dat trok ook de aandacht van de WorldTour-ploegen. Ondanks het feit dat Reinders al dertig is.

"Aan het begin van het jaar had ik het niet meer verwacht. Maar toen ik een aantal koersen gewonnen had, kwam er wel wat interesse. En toen dacht ik wel: als ik nog een keer prof wil worden, dan kan het nu wel lukken. Ik denk dat dit de allerlaatste kans was en die heb ik met beide handen aangegrepen. Maar voor mij verandert er niet zo heel veel want ik heb al die jaren al geleefd als prof. Maar nu ga ik voor een veel grotere ploeg rijden met een veel beter programma."

Dromen van de Tour

Het rijden van de Tour de France blijft voor Reinders één van z'n grote dromen als wielrenner die lijkt nu dichterbij dan ooit tevoren. "Ja, waarom niet", besluit de Drent.