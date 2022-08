Rood Wit #2: 'Ole Romeny kan FC Emmen vijf miljoen opleveren'

'Een geweldige speler', zo omschrijft analist Theo ten Caat de nieuwste aanwinst van FC Emmen: Mark Diemers. De 28-jarige middenvelder die dit seizoen wordt gehuurd van Feyenoord wordt bij de Drentse club de nieuwe nummer 10. Het was voor Diemers ook één van de belangrijkste redenen om naar Emmen te komen.

"Ik heb bij Feyenoord en ook in Duitsland bij Hannover'96 vooral in een dienende rol gespeeld, terwijl ik daarvoor als aanvallende middenvelder mijn beste periode kende. Daar wil ik weer naar terug."

Theo ten Caat, oud-speler van onder andere FC Twente, Aberdeen en Vitesse, snapt de keuze van Emmen maar vindt tegelijkertijd dat Ole Romeny door de komst van Diemers naar een voor hem minder geschikte positie zal moeten verhuizen. "Ik ben fan van Romeny, die heel veel voorwaarden heeft om echt een hele goede te worden. Hij is een speler die de vrijheid moet hebben en dus eigenlijk niet teveel aan een zijkant terecht moet komen", aldus Ten Caat in 'Rood Wit' (het nieuwe tv-programma over FC Emmen).