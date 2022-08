Dick Lukkien: 'Veel respect voor RKC en trainer Joseph Oosting'

Vorige week, tegen PSV in Eindhoven, was een resultaat voor FC Emmen pure bonus geweest. Morgen, thuis tegen RKC, ligt dat heel anders. Toch is trainer Dick Lukkien op zijn hoede. "RKC werd vorig seizoen tiende in de eredivisie en wij kampioen van de Keuken Kampioen Divisie. Daar zitten gewoon tien clubs tussen."