Miedema maakt kans op Gouden Bal

VOETBAL - Vivianne Miedema is door het Franse tijdschrift France Football genomineerd voor de Gouden Bal. De Hoogeveense spits is een van de twintig kanshebbers op de prestigieuze voor de prestigieuze prijs.

De Ballon d'Or gaat naar de beste speler en speelster van het afgelopen seizoen, voorheen was dat voor de beste over het kalenderjaar. Een nominatie door France Football is niet nieuw voor Miedema, de Arsenal-spits werd ook in 2021 genomineerd, toen ging de Spaanse Alexia Putellas er mee aan de haal.