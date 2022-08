Lees terug: FC Emmen speelt gelijk na late goal RKC Waalwijk

FC Emmen speelt vanavond voor het eerst dit seizoen in De Oude Meerdijk. De tegenstander is het RKC Waalwijk van trainer Joseph Oosting.

De Drentse club is momenteel hekkensluiter in de eredivisie na de 4-1 nederlaag op bezoek bij PSV vorige week. RKC Waalwijk deed het iets beter. Zij speelden in hun seizoensouverture gelijk tegen FC Utrecht (2-2).

FC Emmen - RKC Waalwijk is live te volgen via Radio Drenthe. Ben je niet in de buurt van een radio? Dan is de wedstrijd van minuut tot minuut te volgen via onderstaand liveblog!