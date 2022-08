FC Emmen laat zege glippen tegen RKC: 1-1

FC Emmen leek lang op weg naar de drie punten in het eerste thuisduel van het seizoen tegen RKC, maar gaf die in de absolute slotfase uit handen. De enige kans die RKC kreeg, in de 89e minuut, was meteen raak. Net als vorige week, tegen PSV, werd de Drentse club geklopt in de omschakeling. Invaller Julen Lobete zorgde voor een domper bij de thuisclub.

Onterecht misschien, maar toch vooral onnodig, want Emmen was negentig minuten lang de bovenliggende partij. Lucas Bernadou leek de matchwinner te worden met zijn fraaie goal in de 58e minuut, maar dat lag vooral aan invaller Mark Diemers die zijn debuut in het shirt van Emmen, een kwartier voor tijd, had moeten bekronen met een goal. De inzet van de nieuwe nummer 10 werd overigens wel uitstekend gekeerd door doelman Etienne Vaessen.

Bovenliggende partij

FC Emmen startte sterk tegen RKC en via Jasin-Amin Assehnoun werd de Drentse club al snel gevaarlijk. De ene buitenspeler, Rui Mendes, bediende de andere maar die gleed de bal in de derde minuut naast. Amper vijf minuten later was het weer Assehnoun, maar de Fin die vorige week nog bankzitter was in Eindhoven, zag zijn schot met heel veel moeite gekeerd worden door de glibberende doelman Vaessen. De keeper van de Waalwijkers had, net als veel teamgenoten, veel moeite met het natte kunstgras in Emmen. Ook de derde kans van de thuisclub kwam via de voet van Assehnoun. Na iets meer dan een half uur spelen schoot hij wat voorspelbaar in de handen van Vaessen. De beste kans in de eerste helft moest toen nog komen en was voor Richairo Zivkovic. De centrumspits kon de voorzet van Jeff Hardeveld, die net iets te hoog was, niet lekker knikken. RKC leek wel tevreden met een punt. De Waalwijkers, getraind door Emmenaar Joseph Oosting, werden in het eerste bedrijf niet één keer gevaarlijk.

Wel blaffen, te weinig bijten

Na rust kwam dus Diemers erbij bij FC Emmen en Assehnoun bleef achter in de kleedkamer. De wissel sorteerde effect. FC Emmen domineerde meer en meer en kwam dus in de 58e minuut op 1-0. De 2-0 leek een kwestie van tijd. Een andere invaller, Fernando Pacheco, leverde een prima voorzet af op Mendes maar de Portugees kon geen kracht aan de bal geven. Diezelfde Mendes stond even later aan de basis van dé kans op de beslissing. Diemers moest echter zijn meerdere erkennen in Vaessen. Het overwicht had FC Emmen meer kansen moeten brengen, maar het bleef teveel bij blaffen in plaats van echt bijten.