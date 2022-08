Diemers: 'Ons spel biedt perspectief voor de rest van het seizoen'

Hij kreeg de grootste kans op de 2-0, maar schoot de bal kiezelhard op RKC-doelman Etienne Vaessen. Mark Diemers hield vervolgens een zure nasmaak over aan het gelijkspel met de Waalwijkers: 1-1.

"Ik weet niet wat ik daar anders had kunnen doen. Ik stond heel dicht op de keeper dus het was lastig om te bepalen wat te doen in zo'n korte bedenktijd", zei Diemers na afloop.

Over het spel van zijn ploeg was hij wel te spreken. "We hebben goed en agressief voetbal gespeeld, maar we moeten volwassener worden. Zo'n late goal tegen krijgen. Dat mag niet gebeuren", vertelde de middenvelder die in de rust in het veld kwam voor vleugelaanvaller Jasin-Amin Assehnoun.

"Vooral in deze fase van de competitie moeten we kijken naar wat er goed gaat. Dat biedt perspectief", sprak Diemers. Over zijn eerste keer in De Oude Meerdijk was de nieuwe nummer tien tevreden. Of hij volgende week van meet af aan mee mag doen, is alleen nog de vraag. "Ik denk dat ik volgende week misschien wel zestig minuten mee kan doen."