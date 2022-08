Lucas Bernadou: 'Voel me sterker in hoofd en benen'

Met zijn tweede treffer in dienst van FC Emmen leek Lucas Bernadou lange tijd de matchwinner te worden in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen, maar vlak voor tijd sloeg RKC keihard toe en eindigde het duel in 1-1. Vanzelfsprekend stond de Franse middenvelder RTV Drenthe dan ook gematigd tevreden te woord.

"Het is verschrikkelijk balen dat we vlak voor tijd de voorsprong nog weggeven, want zo voelt het echt. Aan de andere kant weet je dat dit kan gebeuren. Als je zelf de 2-0 niet maakt, blijft de tegenstander in leven", aldus Bernadou.